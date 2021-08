Bernd Hollerbach (STVV) tire la sonnette d'alarme après sa troisième défaite consécutive : "Sans renforts, ce sera difficile"

Saint-Trond a coulé au Stayen face à Courtrai (0-2) ce samedi soir. Contrarié, le technicien allemand du STVV a mis un coup de pression à ses dirigeants quelques jours avant la fin du mercato estival.

"C'est la même chose chaque semaine", a déclaré Hollerbach d'un ton sarcastique. "Un but précoce. Ensuite, la chance n'était pas au rendez-vous avec notre but refusé et avec la blessure de Steve De Ridder. Nous avons beaucoup couru, nous avons tout essayé, mais ce n'était pas suffisant pour marquer un but. En fin de rencontre, vous donnez tout ce que vous avez et vous encaissez un deuxième but. C'est une pilule difficile à avaler pour nous", a admis l'Allemand.

L'ancien coach de Mouscron a tiré la sonnette d'alarme, Saint-Trond a besoin de renforts. Sinon, une autre saison longue et difficile attend le club limbourgeois. "Je l'ai dit il y a des semaines : sans renforts, la saison serait compliquée, et cela se voit maintenant."

La preuve en est avec le changement de poste de Maximiliano Caufriez, qui a dû jouer une demi-heure en tant qu'attaquant. "Malheureusement, je n'avais pas d'attaquant, et encore moins d'option offensive, à faire entrer. J'ai parié sur le jeu de tête de Maximiliano, mais ça n'a pas marché. Les deux dernières saisons étaient déjà difficiles, et maintenant nous avons perdu notre meilleur attaquant avec Suzuki aussi", conclut Bernd Hollerbach.