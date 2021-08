Officiel: les clubs anglais ne libèreront pas les internationaux dans les zones rouges

Les clubs anglais ne libèreront pas une soixantaine des joueurs étrangers appelés à disputer des rencontres internationales en septembre dans des pays classés en zone de risque Covid élevé, ce qui les contraindrait à une quarantaine à leur retour, a annoncé la Premier League mardi dans un communiqué.

La décision prise "à contre-coeur mais à l'unanimité" concerne "environ 60 joueurs (...) qui devaient se rendre dans 26 pays de la liste rouge" du gouvernement anglais, a précisé la Ligue, estimant que ce serait "totalement déraisonnable dans les circonstances actuelles", selon son président, Richard Masters, cité dans le texte.

