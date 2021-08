Voici l'équipe type de la cinquième journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont illustrés de la meilleure des manières ce week-end.

Gardien

Gaetan Coucke prend place dans nos buts cette semaine. Il a joué un rôle important dans la victoire de Malines contre l'Union Saint-Gilloise en effectuant plusieurs arrêts décisifs.

Défenseurs

En défense, on retrouve l'expérimenté Kristof D'Haene qui a joué un rôle important dans le succès de Courtrai, Jackson Tchatchoua a livré une très bonne prestation avec le Sporting de Charleroi et Emmanuel Agbadou qui ne cesse d'impressionner les observateurs ces dernières semaines.

Milieux

Au milieu de terrain, nous avons Kevin Vandendriessche, la force motrice de Courtrai, et le meneur de jeu de Seraing Youssef Maziz. Après un doublé contre Ostende, le joueur prêté par Metz a planté un goal et distillé un assist contre le Cercle. Deux jours du Club de Bruges sont également présents : Eder Balanta et Noa Lang, tous deux buteurs avec les Gazelles. Le Malinois Maryan Shved est également là.

Attaquants

Devant, Jelle Vossen (2 buts) et à nouveau un Charles De Ketelaere impresionnant qui a marqué à nouveau comme un vrai buteur.

Voici notre équipe type de la 5ème journée :