Harry Kane le confirme: il reste chez les Spurs !

L'attaquant de Tottenham Harry Kane (28 ans, 1 apparition en Premier League cette saison), malgré son envie initiale de rejoindre Manchester City, a finalement accepté de rester chez les Spurs en raison de l'intransigeance de son président Daniel Levy. Sur le réseau social Twitter, l'international anglais a officiellement confirmé cette décision.

"C'était incroyable de voir l'accueil des fans des Spurs dimanche (contre Wolverhampton, ndlr) et de lire certains des messages de soutien que j'ai reçus ces dernières semaines. Je vais rester à Tottenham cet été et je serai concentré à 100% pour aider l'équipe à gagner", a fait savoir Kane. Un véritable soulagement pour le club londonien, mais un échec pour le champion d'Angleterre en titre, qui pourrait se consoler avec la star de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1