Avant ses retrouvailles, Jordi Condom prévient Eupen : "Tout va très bien pour eux, mais il y aura un moment où cela va s'arrêter"

Ce samedi, le RFC Seraing se déplacera au Kehrweg pour y affronter Eupen lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Jordi Condom pourra compter sur les services d'Antoine Bernier ce week-end. "Il sera dans les 18. Sami Lahssaini n'est pas encore prêt cependant. Ali Sanogo s'entraîne un peu et on va essayer d'éviter l'opération. Nous prenons le temps et ne voulons pas prendre le moindre risque. On espère pouvoir compter sur lui", a expliqué le coach des Métallos en conférence de presse.

Le technicien espagnol va retrouver Eupen, un club qu'il connait très bien puisqu'il a été le T1 (2012 à 2016) et le directeur sportif (2020-2021) des Pandas. "Une rencontre spéciale avec le côté sentimental pour le temps passé là-bas et mes différents postes. Mais je pense au sportif et nous voulons prendre des points à l'extérieur. Alors Eupen, leader, est bien entendu le favori par rapport au classement, son noyau et son budget", a confié l'architecte du noyau eupenois actuel.

© photonews

Le coach sérésien connait très bien l'effectif de la formation germanophone puisque c'est lui qui a façonné cette équipe. "Ce n'est pas une surprise de les voir à la première place. Ils arrivent à marquer durant les moments clés et sont efficaces sur les phases arrêtées. Ils sont très réalistes et sont en confiance. Tout va très bien pour eux, mais il y aura un moment où cela va s'arrêter. À nous de stopper leur élan", a prévenu Jordi Condom.