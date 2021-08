Officiel: Kamal Sowah à Bruges pour un montant record

C'est désormais officiel, Kamal Sowah s'est engagé avec le Club de Bruges. L'ancien Louvaniste quitte Leicester City, club avec lequel il n'a jamais disputé de match officiel, et a signé un contrat de quatre ans dans la Venise du Nord.

Prêté à OHL entre 2018 et 2021, le Ghanéen avait découvert la Pro League la saison dernière: il avait participé à 34 rencontres de championnat, inscrit huit buts et distillé huit assists. Il arrive donc en terrain connu.

Le Club de Bruges a déboursé neuf millions d'euros pour convaincre Leicester City de laisser filer le jeune ailier ghanéen, qui devient le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club, devant David Okereke qui avait été transféré l'an dernier pour un peu plus de huit millions d'euros.

