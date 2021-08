Still commente le départ de Dorian Dessoleil: "Qui aurait pensé que Messi quitterait le Barça?"

Le départ de Dorian Dessoleil laissera un grand vide du côté des Zèbres.

Ce vendredi, le Sporting de Charleroi et l'Antwerp ont officialisé le transfert de Dorian Dessoleil. En conférence de presse, Edward Still est revenu sur cet évènement: "C'est un mélange d'émotion. Je suis très content car c'est un nouveau défi qui se propose à lui. Il faut le féliciter de son parcours effectué ici. Sa contribution a été largement positive. Partir après avoir été un tel capitaine c'est magnifique."

Certains pourraient se demander si c'était une bonne chose de perdre un élément aussi important dans les derniers jours du mercato.""C'est la loi du football. Qui aurait pensé que Messi quitterait le Barça, Ramos le Real et même Sambi Anderlecht. Le timing ne m'étonne pas. Je serais naïf si j'étais déçu. Maintenant, on va aller se renforcer. Notre objectif est de combler le vide que Dorian laissera sur le terrain et dans le vestiaire."

Ce ne sera pas une mince affaire.