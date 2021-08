Enfin une victoire au Stade du Pays de Charleroi: "Ca fait vraiment du bien"

Charleroi attendait cette victoire depuis plus d'un mois en championnat. Et il faut remonter encore plus loin pour trouver trace d'une victoire au Mambourg.

"Cela faisait très longtemps qu'on n'avait plus gagné chez nous et ça fait énormément bien de gagner à nouveau ici", se réjouit Jules Van Cleemput au micro de RCSC TV. Les Zèbres qui n'avaient gagné qu'à Ostende en début de saison, ne s'étaient en effet plus imposés chez eux depuis la réception de Westerlo en Coupe de Belgique, le 3 février dernier.

Samedi soir, ils ont accompli leur mission avec sérénité et efficacité. "Je pense qu'on a vraiment bien joué en équipe. On était forts dans les duels, on était bien avec le ballon, c'était vraiment bien", ajoute-t-il. Et ça fait du bien aussi d'un point de vue comptable: avec désormais 10 points au compteur, le Sporting de Charleroi recolle au peloton de tête.