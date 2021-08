Les débuts de Kouamé n'auront pas suffi, ceux d'Ugbo oui

Deux attaquants ont fait leur début ce dimanche dans leur nouveau : Christian Kouamé et Ike Ugbo. Tous deux se sont présentés au micro d'Eleven après la rencontre.

C'était un duel à distance ce dimanche entre les attaquants : les titulaires, qui ont tous deux déçu, et les remplaçants, qui ont montré de belles choses. Joshua Zirkzee n'est pas remonté sur le terrain après la pause, Christian Kouamé le suppléant (presque) avec succès. "On a eu des occasions sans en profiter", peste déjà l'Ivoirien à l'interview juste après la défaite. "Comme sur mon ballon vers Amuzu, que je devais mieux donner pour qu'il en profite. On doit travailler".

Le transfuge de la Fiorentina l'affirme : il est déjà dans le bain. "Je me suis directement senti concerné, je suis là pour aider l'équipe", assure Kouamé. "C'est dommage qu'on ne prenne rien ce soir".

Un Ugbo souriant

Iké Ugbo, lui, est rentré bien plus tard, mais son impact a été direct : trois touches, un but. "Je ne pouvais pas rêver mieux", sourit-il au micro d'Eleven après le match. "Anderlecht a été bon ce soir, je suis donc très content qu'on ait pu l'emporter. Kristian m'envoie une superbe balle, sa passe rend les choses faciles pour moi".

Après de longues négociations, Ugbo a finalement rejoint Genk. "Ca a pris tellement longtemps, je suis soulagé de pouvoir enfin jouer. En bleu, comme à Chelsea (rires). J'espère que les choses continueront au mieux".