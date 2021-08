Shamar Nicholson: "L'un des matchs les plus fous de ma carrière"

Son premier triplé avec Charleroi, un penalty raté et un ascenseur émotionnel dans la foulée: Shamar Nicholson a vécu une folle rencontre face au Beerschot.

Avec six buts en deuxième période, et sept buts au total, on n'a pas eu le temps de s'embêter samedi au Stade du Pays de Charleroi. Et Shamar Nicholson non plus. "L'un des trucs les plus fous de ma carrière", sourit-il.

"Après mon penalty raté, c'était 2-0 et deux minutes après, c'était 3-1. C'était dingue. Un peu comme le match au Cercle qu'on avait gagné 3-4 la saison dernière. Mais celui-ci était encore plus fou", estime le Jamaïcain.

Mais Shamar Nicholson n'a pas eu le temps de paniquer. Même si le premier but du Beerschot est tombé juste après son penalty, repoussé par le poteau. "Pour être honnête, je n'étais pas inquiet. On a marqué tout de suite après donc on n'a pas eu le temps de paniquer ou de se poser des questions", insiste celui qui a inscrit son deuxième triplé carolo et les deuxième, troisième et quatrième buts de sa saison jeudi soir.