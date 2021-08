Officiel: Pelé Mboyo est de retour à Gand

Huit ans après l'avoir quittée, Pelé Mboyo va retrouver la Ghelamco Arena.

Le transfert de Pelé Mboyo a été officialisé par La Gantoise. L'attaquant de 34 ans quitte définitivement STVV et a signé un contrat de deux ans chez les Buffalos.

Un retour en terrain connu pour celui qui avait inscrit le tout premier but gantois sur la pelouse flambant neuve de la Ghelamco Arena, en août 2013. Pelé Mboyo avait ensuite quitté la Gantoise avec 87 matchs et 29 buts, il revient huit ans plus tard et après être notamment passé par Genk, Sion, Courtrai et STVV.