🎥 Médaille d'or: le but d'anthologie de la finale des Jeux Paralympiques!

Le Brésil a encore dominé le tournoi de cécifoot aux Jeux Paralympiques. C'est la cinquième fois consécutive que les Brésiliens raflent la mise et il n'aura fallu qu'un but à la Seleçao pour venir à bout de l'Argentine en finale (1-0). Un but magnifique signé Raimundo Mendes!

😍 How about this for a goal to win #Paralympics gold for Brazil? 🥇



🇧🇷 This superb solo effort settled the #BlindFootball final vs Argentina, surely inspiring @Neymarjr & Co as they prepare to face La Albiceleste in #WCQ 🌎@Paralympics | @CBF_Futebol pic.twitter.com/Xg3xtw8FHW