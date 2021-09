"Mes joueurs n'ont pas joué à Kazan? Il ne faut pas se plaindre"

Philippe Clement n'a pas voulu se plaindre de la présence de ses joueurs à Kazan et voit le positif dans la situation.

Ce vendredi, à 20h45, le Club de Bruges recevra Ostende au Jan Breydel, quelques jours avant la venue du PSG et de ses stars. "Onze de mes joueurs étaient en équipe nationale. Hier, certains jouaient encore ou étaient concernés par ces rencontres. Pour un joueur du Club de Bruges, la prochaine rencontre est la plus importante, donc avant de parler de la Ligue des Champions, nous sommes focus sur le match de ce vendredi".

© photonews

Charles De Ketelaere, Hans Vanaken et Brandon Mechele étaient à Kazan pour la rencontres qualificative des Diables Rouges mais il n'ont pas joué la moindre seconde: "Il ne faut pas toujours se plaindre, je suis content pour eux qu'ils soient internationaux. Une sélection, ça donne de la confiance. C'est bien pour le club car deux ont été formés ici. En tant que coach on veut toujours que nos joueurs soient toujours là, mais c'est difficile, tout le monde le sait. Mais ils sont de retour et je m'attends à ce que ces joueurs soient prêts à jouer demain".

Hans a reçu beaucoup de critiques, maintenant tout le monde le félicite

Au rayon des bonnes nouvelles, Hans Vanaken a crevé l'écran contre la République Tchèque: "Hans a reçu beaucoup de critiques, mais après tout le monde l'a félicité. C'est positif, et c'est aussi positif que Charles et Brandon aient pris de l'expérience. Ils sauront saisir leur chance quands elle se présentera. Sobol a aussi joué hier (NDLR mercredi). Il a pris de l'expérience et ça permet de récupérer un peu mieux. Les joueurs sont fiers de représenter leur pays".