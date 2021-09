Tebas s'en prend encore à la LFP et au PSG: "Venez vérifier par vous-même"

Tebas n'en finit plus de donner son avis sur tout et n'importe quoi à propos de la Ligue 1 et du PSG.

Mercredi, au lendemain d'une nouvelle sortie médiatique fracassante, le Paris Saint-Germain et la LFP, agacés par ses piques incessantes, avaient recadré Javier Tebas. Le club de la capitale a pointé du doigt les "remarques insultantes et diffamatoires" du président de la Liga et rappelé que la Ligue française "n'a pas, contrairement à [sa] Ligue, attendu ces dernières années pour prendre des mesures et mettre en place un fort contrôle financier". Mais il en faut plus pour clouer le bec du dirigeant espagnol.

Sur son compte Twitter, Tebas a répondu à la Ligue et au PSG : "Notre contrôle financier fonctionne parfaitement. J'invite la LFP et le PSG à nous rendre visite pour vérifier que les taux d'endettement de nos clubs sont les plus durables d'Europe." Rien ne l'arrête.