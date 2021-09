Alexander Blessin: "Pas mécontent que la période des transferts soit terminée"

Le KV Ostende a perdu ses deux défenseurs centraux titulaires en quelques jours: "Il va falloir s'adapter", estime le coach ostendais.

Arthur Theate à Bologne, puis Jack Hendry à Bruges: la fin du mercato n'a pas été clémente avec Alexander Blessin. "Disons que je ne suis pas mécontent que la période des transferts soit terminée", sourit l'Allemand dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Même s'il savait que le départ de Jack Hendry était une possibilité. "J'étais conscient de la clause dans son contrat, mais entendre, 12 heures avant la fermeture du mercato, qu'il s'en va, c'est difficile à avaler. Mais ça fait partie de notre business et je ne vais pas pleurer dans un coin parce que nous avons perdu deux de nos meilleurs joueurs en sept jours", insiste-t-il.

Au contraire, Alexander Blessin est plutôt du genre à aller de l'avant. "On s'adapte et on a réagi tout de suite avec l'arrivée de Steven Fortes, un gros surplus d'expérience pour notre défense", conclut-il.