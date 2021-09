Union, Mouscron, Seraing... encore cinq tickets à prendre pour la phase finale de la Coupe

La Coupe de Belgique va bientôt pouvoir rentrer dans sa phase finale: les cinq dernières rencontres du cinquième tour seront jouées cette semaine.

Seuls 16 clubs étaient assurés de leur place au sixième tour de la Coupe de Belgique, avant l'ouverture de la compétition: les 16 clubs qui ont bouclé la phase classique de Pro League aux 16 premières places la saison dernière.

Les clubs de D1B, les deux promus, Seraing et l'Union Saint-Gilloises, mais aussi les deux descendants, Waasland-Beveren et Mouscron, étaient donc contraints de passer par le cinquième tour pour espérer rejoindre les autres formations de l'élite. Un cinquième tour qui a été fatal à Waasland-Beveren, éliminé à Dender le week-end dernier.

Mais Seraing, l'Excel Mouscron et l'Union Saint-Gilloise sont encore là et doivent encore disputer leur cinquième tour cette semaine. Les Métallos se déplaceront à Lokeren, les Bruxellois recevront Lebbeke la semaine prochaine et les Hurlus se mesureront à Wellen. Les deux dernières rencontres du cinquième tour opposeront Deinze au Lyra-Lierse et Lommel à Diegem Sport.

Le programme

Mardi 14/09

19h30 Lyra-Lierse - SK Deinze

20h00 Excel Mouscron - Wellen

Mercredi 15/09

20h00 Diegem Sport - Lommel

20h00 Lokeren Temse - Seraing

Mardi 21/09

20h30 Union Saint-Gilloise - Lebbeke