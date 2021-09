Bart Verhaeghe avant Club de Bruges-PSG : "Normalement, on n'a aucune chance"

Demain, c'est le jour J à Bruges. Le leader actuel de D1A affrontera le PSG lors de la première journée de la Ligue des champions.

Après la lourde défaite subie à domicile contre le PSG il y a deux ans (0-5), le Club de Bruges espère surtout éviter une nouvelle correction dans son jardin. C’est en tout cas ce qu’affirme son président Bart Verhaeghe, qui se prépare à affronter "la meilleure équipe du monde".

"Ils ont les meilleurs joueurs et un management sportif de grande qualité", explique le dirigeant âgé de 56 ans dans des propos relayés par L'Équipe. "On est tous humains, avec des rêves. Mais Messi ne l’est pas. Avec lui, plus le talent et l’expérience des autres joueurs, il n’y a plus de concurrence. Normalement, on n’a aucune chance. Parce que le PSG est le produit de la mondialisation avec les plus forts de chaque pays".

Le vice-champion de France devrait aligner un trio Neymar-Mbappé-Messi à Bruges. Certainement l’une des attaques les plus séduisantes de l’histoire du football.