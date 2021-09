Clement n'a pas la pression: "Une rencontre facile car nous n'avons rien à perdre"

Philippe Clement et le Club de Bruges ont un plan pour tenter de prendre au moins un point contre le PSG.

Philippe Clement va devoir gérer beaucoup de choses ce mercredi soir: la tactique, l'adversaire, mais aussi... le mental de ses joueurs, qui ne devront pas se laisser emporter par l'évènement.

"Pour beaucoup de joueurs, ce sera la première fois qu'ils joueront contre des adversaires de ce niveau", assure le T1 du champion de Belgique en titre en conférence de presse ce mercredi. "Ils sont comme nous, ils ont deux bras et deux jambes. Nous allons essayer de faire le meilleur match possible. Ce sera certainement l'une de nos rencontres les plus facile de la saison car nous n'avons rien à perdre."

Comme souvent, Clement n'a pas voulu parler tactique avant le match, mais il assure ne pas vouloir garer le bus devant le but: "Nous n'allons certainement pas rester 90 minutes devant notre but. Nous avons travaillé le jeu défensif mais aussi le jeu offensif. Nous avons mis un plan en place. Tout ce que je peux dire, c'est que ce ne sera pas la même équipe que contre Ostende".

Il reste à voir en quoi consiste le plan de Clement pour tenter de prendre un petit quelque chose contre ce PSG.