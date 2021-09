L'OM n'y arrive toujours pas

Les joueurs de Sampaoli ne sont pas passés loin de la victoire en Russie, une victoire qui les fuit depuis 1281 jours.

L'Europe et Marseille, c'est une grande histoire d'amour, surtout depuis 1993. Mais depuis plusieurs saisons, l'histoire n'est plus un conte de fées, tournant même au cauchemar, surtout en Ligue des Champions.

En déplacement sur la pelouse du Lokomotiv Moscou, les Phocéens étaient déterminés à enfin remporter une victoire à l'extérieur en Europe, victoire qui leur échappe depuis...le 15 mars 2018. C'était sur la pelouse de Bilbao, Rudi Garcia était toujours sur le banc, Mitroglou était l'attaquant de pointe et le club allait atteindre la finale de l'Europa League contre l'Atlético.

Alors pour effacer cette date de l'histoire, les Marseillais ont tout simplement joué une rencontre pratiquement parfaite. Du pressing, des occasions à la pelle, peu de possibilités pour les Russes, près de 20 tirs au but: du grand OM.

Les Français ont cependant dû attendre...la 59ème minute et un penalty, marqué par Under, et qui a délivré toute l'équipe. Sur la même action, les Moscovites sont d'ailleurs réduits à 10 puisque le fautif, Tiknizyan, écope d'un secon carton jaune. Tout est donc parfait... sauf qu'il reste encore une demi-heure et que tout est encore possible...même l'impossible.

Dans les dernières secondes, sur leur seule occasion de la deuxième période, les Russes égalisent sur une frappe millimetrée de Anjorin. Plus qu'une déception, c'est une désillusion pour les Phocéens qui attendent cette victoire à l'extérieur depuis plus de 3,5 ans.