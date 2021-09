Rodgers revient sur la situation de Tielemans: "Ce n'est pas un drame, c'est la réalité"

Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester City, s'est exprimé devant les journalistes sur l'avenir du milieu de terrain des Diables Rouges Youri Tielemans.

Invité à rebondir aux propos du footballeur de 24 ans, qui n’a exclu aucun scénario sur son futur alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, le coach des Foxes s’est montré serein avant la venue de Naples jeudi, comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue Europa.

"Il n’y a pas de drame avec ça. C’est juste la réalité de la situation. Cela ne devient un problème pour moi que s’il y a un manque d’engagement ou d’intensité, mais ça n’a jamais été le cas avec Youri. C’est naturel, c’est un joueur très talentueux qui est en discussion avec le club et on verra où ça nous mènera. Je n’ai aucune idée, je me concentre sur le football et je m’assure qu’il est le meilleur joueur possible, en le soutenant. C’est un professionnel de haut niveau et c’est un plaisir de travailler avec lui et pendant qu’il est ici, aussi longtemps que possible, il donnera toujours et je donnerai toujours le meilleur pour son développement."