Buteurs belges en Ligue des Champions: Lukaku titille le record de Mertens, Vanaken grimpe dans la hiérarchie

De Thibaut Courtois à Kevin De Bruyne, les Diables Rouges se sont mis en évidence pour le retour des compétitions européennes et deux d'entre eux en ont profité pour faire grimper leur total personnel dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Si Paul Van Himst (20 buts) et Luc Nilis (17 buts) sont toujours les meilleurs buteurs belges de l'histoire de la C1, depuis que la Coupe d'Europe des Clubs champions est devenue la Ligue des Champions (1992), c'est Dries Mertens qui emmène le palmarès belge. Plus pour longtemps? Romelu Lukaku se rapproche à grands pas.

Et de 14 pour Big Rom'

Contre le Zenit, Romelu Lukaku a tiré les marrons du feu pour Chelsea. Unique buteur de la rencontre, Big Rom' continue de faire tourner son compteur européen. Toutes compétitions continentales confondues, le Diable Rouge en est à 34 buts. Et il n'est plus qu'à deux buts du record de Dries Mertens, qui ne dispute pas la C1 cette saison. Autant dire que le record du Napolitain ne tient plus qu'à un fil...

Hans Vanaken, sans faire de bruit

Et derrière les autres stars du football belge, c'est un Brugeois qui grimpe, lentement mais sûrement la hiérarchie. Kevin De Bruyne (10) et Eden Hazard (9, comme Luc Nilis, qui avait inscrit huit buts avec que la C1 ne devienne Ligue des Champions) sont les premiers poursuivants du duo Mertens-Lukaku, Hans Vanaken est lui revenu à hauteur de Wesley Sonck en inscrivant son septième but en Ligue des Champions.

Et le double Soulier d'Or s'est même offert un record: il est devenu, seul, le meilleur buteur du Club en Ligue des Champions (devant Gert Verheyen et ses six buts).

Le top 10 des buteurs belges en en Ligue des Champions (depuis 1992)

1 Dries Mertens (16)

2 Romelu Lukaku (14)

3 Kevin De Bruyne (10)

4 Eden Hazard, Luc Nilis (9)

6 Hans Vanaken, Wesley Sonck (7)

8 Gert Verheyen (6)

9 Yannick Carrasco, Daniel Van Buyten (5)