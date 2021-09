La Gantoise à la recherche d'un acquéreur ? Ivan De Witte réagit

Ivan De Witte et Michel Louwagie sont présents à La Gantoise depuis longtemps. Ils ont réglé la dette, construit un nouveau stade et remporté un titre de champion avec les Buffalos.

La Gantoise cherche un acquéreur, comme le rapportent L'Echo et De Tijd. Selon les deux quotidiens, le président Ivan De Witte (74 ans) et le CEO Michel Louwagie (65 ans) souhaiteraient revendre leurs participations, respectivement de 25 et 15%, à un nouvel investisseur.

Le président De Witte, quant à lui, a réagi à la nouvelle." Oui, nous pensons à l'avenir, mais ce n'est pas nouveau", a-t-il déclaré auprès de Het Laatste Nieuws. "Il y a des kilomètres de distance entre les discussions exploratoires et les discussions concrètes. Et les candidats acheteurs doivent répondre à un certain nombre de critères", a souligné le président gantois.