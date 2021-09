Une petite tournante pour le Club de Bruges, Still change son attaque

Après son exploit face au PSG, le Club de Bruges retrouve la Pro League et un déplacement au Sporting de Charleroi.

Pour ce retour aux affaires domestiques, Philippe Clement effectue trois changements. N'Soki, Balanta et Noa Lang sont sur le banc. Pour les remplacer, le T1 des champions en titre mise sur Mechele, Maouassa et Wesley dans une animation différente puisque De Ketelaere va jouer au milieu de terrain.

En face, Still doit faire avec l'absence de Gholizadeh pour cause de suspension. Il change aussi son attaque puisque le duo Bedia - Fall fait place à un autre duo formé par Zaroury et Nicholson.