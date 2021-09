Eupen sur le podium : "Nous voulons juste nous sauver le plus vite possible"

Grâce à Edo Kayembe (19e) et à Emmanuel Agbadou (81e), Eupen a remporté le match d'ouverture de la 8e journée du championnat de Belgique face au Cercle de Bruges (1-2).

"Le Cercle était meilleur en première mi-temps, mais après la pause, ils n'ont plus eu d'occasions. Je pense que nous avons joué notre moins bon match de la saison. Mais il est très important que nous ayons gagné ce match et évité le 0 sur 9. C'est 3 points en or pour nous", a confié Stef Peeters à l'issue de la rencontre.

Eupen est sur le podium derrière l'Union et le Club de Bruges. "Nous ne sommes pas vraiment en train de regarder cela. Nous voulons juste nous sauver le plus vite possible. Nous avons un noyau beaucoup trop petit et nous aurons beaucoup de difficultés en novembre et décembre. Chaque point que nous prenons maintenant est du bonus", a conclu le meneur de jeu des Pandas.