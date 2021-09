Thierry Henry évoque les Diables Rouges et son rôle de consultant

Sans club depuis son départ du CF Montréal en février dernier, le Français reste patient.

Thierry Henry fait partie du staff de la sélection belge et est consultant pour Amazon, ce qui lui permet d’envisager l’avenir sereinement. "Je suis adjoint avec la sélection des Diables Rouges. Je remercie le coach Roberto Martinez de m’avoir réintégré dans le staff. J’ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment", a confié l'ancien joueur d'Arsenal au Parisien.

"Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l’avenir me réserve, j’attends tranquillement les projets qu’on me proposera dans le futur."