Vincent Kompany: "La Gantoise? L'une des meilleures équipes de Belgique"

Les Buffalos connaissent un début de saison plutôt mitigé en championnat, mais Vincent Kompany ne sous-estimera pas le prochain adversaire du Sporting d'Anderlecht.

Une victoire historique à Bruges, suivie de défaites contre Charleroi et à Courtrai: difficile de tirer des conclusions du début de saison en dents de scie de la Gantoise. "Mais ils sont constants dans leur manière de jouer", estime pourtant Vincent Kompany.

"Ils ne changent pas de système chaque semaine, donc, en tant que coach, on peut se préparer. Et, bien entendu, on part du principe qu'on verra la meilleure version de la Gantoise, jeudi soir."

Ils marquent moins, mais ils se créent énormément d'occasions.

Parce que si Gand n'a engrangé que sept points depuis le début de la saison en championnat, Vincent Kompany connaît les qualités de l'équipe adverse. "Ils marquent moins ces derniers temps, mais ils se créent énormément d'occasions", insiste-t-il.

"Nous sommes à un moment de la saison où le classement ne dit pas tout. La Gantoise est l'une des meilleures équipes du championnat. Il suffit de voir les noms sur papier pour en être convaincu", conclut Kompany qui s'attend, forcément, à un duel compliqué, jeudi soir.