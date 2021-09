Marc Brys se défend: "La saison dernière, on m'a félicité pour le jeu mais on avait pris 3-0"

L'entraîneur louvaniste défend son plan de jeu, et pour cela il demande à tout le monde de regarder le classement.

Plusieurs observateurs ont parlé, ce vendredi, d'un jeu défensif d'OHL. Cependant, Marc Brys se défend en se voulant réaliste. "C'était un Club de Bruges très très fort. Nous avions peu d'alternatives... nous avons bien essayé de jouer plus haut, mais il faut rester réaliste".

L'ancien du Beerschot et de STVV va alors plus loin dans son explication: "Nous avons eu peu d'occasions et Bruges en a eu bien plus, c'est vrai, mais nous avons fait de notre mieux. Regardez le classement: nous avons besoin de points. Il n'est plus l'heure de penser au jeu, mais au classement. La saison dernière, tout le monde m'avait félicité pour le beau jeu mais nous avions pris 3-0. Nous nous sommes bien défendus lors de cette rencontre, je suis content de la solidarité de mon équipe".