A 34 ans, Samir Nasri officialise sa retraite

L'ancien international français a joué à Anderlecht en 2019-2020. Il faut le dire, pas avec grand succès.

Sans club depuis le 1er juillet 2020 et la fin de son contrat à Anderlecht, Samir Nasri a annoncé la fin de sa carrière professionnelle, à 34 ans.

Dans les colonnes du Journal du dimanche, le nouveau consultant de Canal + explique son choix: "Un épisode m'a fait très mal et a changé ma relation au foot : ma suspension. J'ai trouvé ça plus qu'injuste, je n'avais pris aucun produit dopant. C'était juste une injection de vitamines parce que j'étais malade. Ça m'a coupé dans mon élan ». Nasri avait été suspendu 18 mois par l'UEFA en février 2018 pour infraction aux règles de l'antidopage.

Formé à Marseille, l'ancien joueur d'Arsenal et surtout de Manchester City, où il a remporté deux Premier League, ne pensait pas encore à la retraite il y a deux ans. C'est pourquoi il avait décidé de rejoindre son ancien capitaine Vincent Kompany à Anderlecht: "Il y avait un côté affectif, mais également l'idée d'être joueur et aussi un peu dans le staff. Comme j'aimerais entraîner, je m'étais dit que j'apprendrais avec lui. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Puis le Championnat a été arrêté à cause du Covid. Après, je n'avais plus forcément envie. Aucun challenge ne m'a botté. Et je ne me voyais pas revenir en France si ce n'était pas l'OM " explique Samir Nasri, qui n'aura finalement joué que huit rencontres avec les Mauves.

A voir désormais si sa carrière de consultant sera aussi belle que sa carrière de joueur.