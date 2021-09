Le Standard offre de loin le plus de temps de jeu à ses U21, Anderlecht dans le peloton de tête selon une étude du CIES

L'Observatoire Européen du Football a publié sa lettre hebdomadaire, qui analyse l'utilisation de joueurs U21 par les clubs ainsi que l'âge moyen de leur noyau.

Cette étude, menée à travers 72 pays dans le monde, classe les pays selon l'âge moyen des joueurs alignés en championnat cette saison. L'équipe la plus jeune parmi les championnats analysés est le FK Metta (Lettonie), qui aligne une équipe d'une moyenne d'âge de 20,16 ans. Parmi le top 5 des championnats européens, la plus jeune équipe est le FC Famalicao (Portugal), avec une moyenne d'âge de 24,10.

À l'inverse, la plus âgée des équipes analysées vient d'Indonésie (Bali United, 32,3 ans), tandis qu'au sein du top 5 européen, il s'agit de la Lazio Rome, en Serie A, dont l'âge moyen est de 30,3 ans.

Le Cercle de Bruges, plus jeune équipe de Belgique

Au niveau belge, le Cercle de Bruges remporte la palme de la moyenne d'âge la plus basse, et intègre même le top 20 parmi les clubs analysés, avec 23,28 ans de moyenne. Notons cependant que cette étude du CIES présente un autre chiffre : le temps de jeu (en %) de joueurs de moins de 21 ans habituellement alignés, statistique dans laquelle le Cercle ne brille pas (4,4%), au contraire du second club le plus jeune du classement en D1A : le Standard de Liège.

Les Rouches alignent en effet une équipe d'une moyenne d'âge de 23,4 ans cette saison, avec un taux très élevé de joueurs de moins de 21 ans : 32,3% de temps de jeu, de loin le chiffre le plus élevé en D1A. Le KV Ostende (23,66 ans, 6,6% d'U21) monte sur la troisième marche du podium. Le top 5 est clos par le KRC Genk (23,95 ans, 9,9%) et le Sporting Charleroi (24,77 ans de moyenne, 22,3% d'U21), qui confirme sa cure de jouvence dans les chiffres.

Quant au RSC Anderlecht, il reste parmi les bons élèves : si la moyenne d'âge de l'équipe de Vincent Kompany est plus haute qu'auparavant (6e plus basse de D1A avec 24,8 ans de moyenne), le pourcentage de temps de jeu des U21 reste de 26,4%, soit le deuxième chiffre le plus élevé de D1A derrière le Standard.

© photonews

La Gantoise mauvais élève

À l'autre extrémité du classement, on retrouve La Gantoise : en plus d'une moyenne d'âge très élevée (27,7 ans), les Buffalos n'offrent que 4% de temps de jeu aux joueurs de moins de 21 ans cette saison. Le KV Courtrai est avant-dernier (27,34, 1,1%) tandis que le FC Bruges est 16e, avec une moyenne de 26,58 mais, paradoxalement, un chiffre intéressant de 15,8% de joueurs de temps de jeu pour les U21.

Notons qu'un club n'a offert aucune minute de jeu à des joueurs de moins de 21 ans cette saison : il s'agit du KV Malines. L'Union Saint-Gilloise fait à peine mieux avec 0,9%.