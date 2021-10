🎥 Premier but de la saison pour Sven Kums: "Très heureux"

Sven Kums a libéré les Buffalos et ouvert son compteur but de la saison, jeudi soir, en Conference League.

"Évidemment, ça me fait plaisir. Je ne marque pas si souvent, donc à chaque fois que je marque, je suis très heureux", sourit Sven Kums au micro de KAA Gent TV. Le milieu de terrain des Buffalos a inscrit son premier but de la saison, jeudi soir, contre Anorthosis.

Un but qui a permis aux Buffalos de faire le break contre les Chypriotes, et à Sven Kums de mettre fin à une longue période de disette: il n'avait plus marqué en match officiel depuis le 24 janvier dernier.