Six sur six pour Gand en Coupe d'Europe: "Mais il fait être plus efficace encore!"

De nombreux points de satisfaction pour Hein Vanhaezebrouck après la victoire contre Anorthosis, mais aussi un problème récurrent qui s'est confirmé contre les Chypriotes.

Un but de Tarik Tissoudali en première période, un autre de Sven Kums à dix minutes du terme et une victoire tranquille pour la Gantoise, qui a dominé les Chypriotes d'Anorthosis dans son deuxième match de poules de Conference League.

"Une victoire totalement méritée" pour Hein Vanhaezebrouck. "On doit encore être plus efficaces, mais c'est une belle victoire. Ces dernières semaines, on avait plus de mal avec notre football, là, c'était bien meilleur", se réjouit le coach gantois.