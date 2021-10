Kayembe souligne un problème : "Nous ne sommes pas tueurs"

Le Sporting Charleroi a été prendre un point de justesse à Courtrai, mais peine tout de même à performer ces dernières semaines.

Joris Kayembe, encore très actif sur son flanc, sait où le bât blesse : "Nous ne sommes pas assez tueurs devant. On produit du jeu, on se crée des occasions, mais même quand on est meilleurs que l'adversaire, on ne tue pas le match", regrette le latéral carolo. "C'est frustrant".

Pourtant, Charleroi peut s'estimer assez heureux avec ce point pris de justesse. "On s'est bien battu et l'état d'esprit est exemplaire. Maintenant, il va falloir prendre des points après la trêve", reconnaît Kayembe. "Histoire de ne pas se retrouver dans une spirale négative".