Une nouvelle arrivée dans le groupe des Diables Rouges

Sorti blessé avec Dortmund ce week-end, Thomas Meunier manquera probablement la phase finale de Ligue des Nations. Face à cette problématique, Roberto Martinez a convoqué un remplaçant, en la personne de Thomas Foket. Le latéral droit de Reims rejoindra le groupe ce lundi.

UPDATE: @ThomasFoket will join the squad on Monday. #DEVILTIME