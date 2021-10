Roberto Martinez rassure : "Ce n'est qu'une question de temps avant que de voir la meilleure version d'Hazard"

Le capitaine des Diables Rouges tarde à se faire un nom au Real Madrid mais cela n'inquiète pas Roberto Martinez.

Le cas Eden Hazard fait toujours débat en Espagne puisque le Diable Rouge n'a pas encore vraiment justifié son transfert au Real Madrid et l'impatience continue de grandir. "C'est dommage de ne pas avoir vu Eden heureux ou jouant davantage ces deux dernières années", a confié Roberto Martinez dans un entretien accordé à AS.

"Il n'a pas été en mesure d'être à son meilleur niveau à Madrid et nous n'avons pas vu le grand potentiel qu'il possède. Il a connu deux années très difficiles en raison de blessures. Parfois, vous cherchez des raisons pour cela et il n'y en a pas", a ajouté le sélectionneur fédéral.

Ce dernier voit en Eden un "leader" et le "capitaine de la Belgique" : "On peut compter sur lui sur le plan humain et sur le plan du football, il n'y a pas de débat".

Pour Martinez, une chose est sûre : "Ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne voyions la meilleure version d'Hazard en Espagne".