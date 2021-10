Raymundo aurait eu 100 ans, tu saisis?

Raymond Goethals, c’était le savoir-faire tactique et la filouterie réunis… le tout enrobé de gouaille, d’un œil complice et d’un accent bruxellois à couper au couteau.

Modeste gardien de but du Daring autour de la Seconde Guerre Mondiale, le Bruxellois tira profit de sa position de portier, derrière sa défense, pour étayer une lecture du jeu et un leadership qui firent merveille comme coach. Capable de tirer le meilleur d’une équipe malgré des moyens limités, il mena la petite équipe de Saint-Trond au titre de vice-championne de Belgique, avant de ramener les Diables Rouges en Coupe du Monde en 1970. C’est le seul coach belge à avoir remporté deux Coupes d’Europe : Coupe des Vainqueurs de Coupe avec Anderlecht en 1978 et Ligue des Champions avec Marseille en 1993. Passé au Standard après plusieurs années à Anderlecht, Goethals ramena le titre à Sclessin en 1982 après 15 ans de disette.

Jamais Champion avec les Mauves…

En cinq années et demie (en trois périodes) passées au parc Astrid, il ne fut bizarrement jamais Champion de Belgique… Mais son séjour de 1976 à 78 coïncide avec la plus belle période européenne du Sporting : deux finales de Coupe des Coupes… et deux victoires historiques en Super-Coupes d’Europe face au Bayern Munich et Liverpool, les deux géants de l’époque ! Avec l’OM, il fut également Champion de France à deux reprises.

Depuis, son nom est associé au trophée du meilleur coach de la saison en Belgique. Un hommage qui perdurera durant les années.