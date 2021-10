Teddy Teuma à l'assist contre Chypre et Stelios Andreou

Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gillois s'est illustré à la 98e minute du déplacement de Malte à Chypres.

Deux Belgicains étaient concernés par la rencontre du groupe H des éliminatoires pour le Mondial 2022 entre Chypre et Malte: Stelios Andreou était titulaire dans l'axe de la défense chypriote, Teddy Teuma était aligné dans l'entrejeu maltais.

Et l'Unioniste s'est illustré en toute fin de rencontre: il a délivré l'assist à Jurgen Degabriele sur le but égalisateur de Malte à la 98e minute de jeu (2-2). Les deux équipes partagent la dernière place du groupe H avec cinq unités. La Croatie et la Russie dominent la poule avec 16 points.