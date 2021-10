Un pays africain se sépare de son coach dans la polémique

Le coach français de Djibouti a été licencié pour "comportement non-professionnel".

Drôle de situation chez le modeste Djibouti, qui s'était pris à rêver récemment après des résultats prometteurs et une qualification historique pour le second tour des éliminatoires du Mondial 2022. Julien Mette, coach de l'équipe depuis 2019, a été licencié après la défaite face au Burkina Faso, quatrième défaite de rang du "petit poucet" de ces qualifications.

Djibouti accuse ainsi Mette de "comportement et attitudes inadaptés au professionnalisme d'un entraîneur de haut niveau", et le média L'Equipe parle même d'intimidations physiques de la part de la fédération envers son jeune sélectionneur de 39 ans. Bryan Dabo, international burkinabé et qui a affronté Dijbouti récemment, a affirmé son soutien envers Mette sur les réseaux : "S'il y a bien quelqu'un avec un comportement top, c'est bien lui, gros soutien".