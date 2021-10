Sergio Gomez reconnaissant envers Kompany pour sa sélection avec l'Espagne U21 : "Il m'a dit que je deviendrais important à ce poste"

Jusqu'ici, les choses roulent pour l'Espagnol en JPL, auteur de six passes décisives.

Les bonnes performances de Sergio Gomez avec Anderlecht, lui ont ouvert les portes de l'équipe d'Espagne. Le produit du FC Barcelone a d'ailleurs livré une bonne performance avec la Roja U21 face à la Slovaquie, lors du match de qualification pour l'Euro.

L'Espagne s'est imposée 3-2 et l'Anderlechtois s'est mis en valeur avec une passe décisive et un but sur penalty.

L'année dernière, Vincent Kompany avait personnellement convaincu l'Espagnol de venir à Anderlecht en tant qu'ailier : "Habituellement, c'est le directeur sportif d'un club qui appelle mon manager, mais cette fois, c'est l'entraîneur lui-même qui avait appelé", a confié Gomez dans un entretien accordé à Marca.

"Vincent Kompany a immédiatement voulu programmer un appel vidéo avec moi. Il m'a dit qu'il voyait en moi un potentiel en tant que latéral et ailier, parce qu'il m'avait vu jouer quelques matches à ce poste à Huesca. Kompany voulait m'essayer à cette position à Anderlecht", poursuit le natif de Badalona.

Kompany a eu le nez fin car Gomez est aujourd'hui un élément clé du Sporting : "Kompany m'a dit que je deviendrais important à ce poste et c'est ce qui s'est passé. Je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui, et nous avons une équipe offensive. C'est aussi grâce à Anderlecht et à Kompany que j'ai été sélectionné avec les U21 espagnols."