Will Still explique pourquoi il a rejoint le Standard et non pas Anderlecht

Le jeune technicien avait quitté le Beerschot et la Belgique cet été pour rallier Reims en Ligue 1 en tant que coach adjoint d'Oscar Garcia.

Will Still effectue son retour en Belgique du côté du Standard de Liège où il devient le T2 du Luka Elsner. "Je suis très reconnaissant et très heureux d'être de retour ici. J'ai juste hâte de commencer à travailler et de remettre le Standard là où il doit être. Faire du mieux que je peux pour aider le club et l'équipe dans les semaines et les mois à venir", expliqué le T2 des Rouches qui a justifié son choix de quitter Reims et de ne pas répondre aux sirènes d'Anderlecht.

"Le Standard représentait un plus pour moi dans ma carrière. Certes, j'ai discuté avec Vincent Kompany, mais j’avais un sentiment de travail inachevé quand je suis parti il y a cinq ans du Standard de Liège. J'ai envie d'aider ce club et le choix était assez simple au final", a souligné l'ancien coach du Beerschot. "C'est le meilleur endroit pour continuer de me développer en tant que personne et que coach. J'ai acquis de l'expérience à Reims où c'était une autre façon de travailler et une autre culture. Cela m'a fait grandir et j'ai encore du chemin à parcourir du haut de mes 28 ans. J'ai néanmoins l'expérience nécessaire pour aider le staff en place. Puis, il y avait aussi des éléments au sein de ma vie personnelle et privée qui m'ont poussé à quitter Reims. Je suis chez moi en Belgique", a conclu Will Still.