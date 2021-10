Arnaud Bodart nouveau capitaine du Standard de Liège : "Une véritable garantie pour l'équipe"

Le dernier rempart des Rouches s'est vu confier le brassard par son nouvel entraîneur, Luka Elsner.

Arnaud Bodart est le nouveau capitaine du Standard de Liège. "Une véritable garantie pour l'équipe. Il prend la parole et se sent responsable. Il a un côté leadership qu'il est en train de développer. On a besoin de lui pour faire avancer ce groupe", a confié Luka Elsner en conférence de presse avant d'évoquer ceux qui seront vice-capitaines. "Les semaines qui arrivent me donneront les bonnes informations pour savoir ce que je dois décider. Tout le monde doit se sentir responsable du groupe, je compte sur tout le monde, même les anciens. Créer cette structure interne de leadership, c'est important. Kostas Laifis, Noë Dussenne et Mehdi Carcela sont là pour nous aider aussi. Les jeunes ne doivent pas se cacher non plus. Il faut faire preuve d'exemplarité", a souligné le nouveau coach des Rouches.

"Il faut se dire les choses sans tourner autour du pot"

Le dernier rempart liégeois va désormais porter le brassard. "J'essaie de symboliser cet esprit Standard et je veux continuer de progresser. C'est toujours agréable de vivre les moments positifs mais les moments négatifs permettent aussi d'apprendre. Il ne faut pas se cacher et faire face. Il faut se dire les choses sans tourner autour du pot. Je dois développer plus ce tempérament de leader et le fait d'être capitaine va m'aider. Effectuer ma carrière ici ? Pourquoi pas, nous verrons ce qu'il se passera. Je suis super fier d'être au Standard de Liège et j'y prends toujours autant de plaisir. Je suis fort attaché au club", a expliqué Arnaud Bodart.