Noa Lang dans le viseur d'un grand club italien ?

Noa Lang est devenu international néerlandais, ce qui n'a naturellement pas fait baisser sa cote sur le marché.

Il sera à coup sûr l'un des gros transferts sortants du FC Bruges à assez moyen terme : Noa Lang (22 ans) a charmé les Pays-Bas lors de ses premiers pas en Oranje et réalise encore une très bonne saison (13 matchs, 4 buts, 4 assists) jusqu'ici avec les Blauw & Zwart. L'Ajacide fait également partie des favoris au Soulier d'Or.

De quoi attirer le regard de l'AC Milan : d'après le Nieuwsblad, les Rossoneri suivraient avec attention Lang, et s'ajoutent donc à la liste des prétendants à laquelle sont déjà inscrits Leeds United et Arsenal. Le Club de Bruges n'est pas vendeur à moins de 30 millions d'euros pour son ailier, sous contrat jusqu'en 2025 et arrivé contre 6 millions d'euros après un prêt d'une saison en provenance de l'Ajax. Un transfert ne devrait être discuté que l'été prochain.