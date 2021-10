José Izquierdo, 1535 jours plus tard en Blauw & Zwart, 6 mois plus tard sur un terrain

Le retour d'un Soulier d'Or. Ce vendredi soir, le Jan Breydel devrait avoir l'occasion d'applaudir à nouveau José Izquierdo, de retour sous la vareuse Blauw & Zwart pour la première fois depuis plus de quatre ans.

C'est la surprise du chef : Philippe Clément a fait appel à José Izquierdo (29 ans) pour la première fois depuis son retour au bercail cet été. La signature du Colombien dans les dernières heures du mercato estival était un pari : le Club de Bruges avait été clair, Izquierdo n'arrivait pas pour renforcer immédiatement le groupe mais bien pour travailler sa forme, lui qui n'a plus foulé les terrains depuis le 24 avril dernier, pour 8 petites minutes avec Brighton & Hove Albion.

Une récompense ou un réel renfort ?

Fin septembre, Clément prônait la patience : "José ne sera pas de retour avant plusieurs semaines", déclarait le coach brugeois. Moins d'un mois plus tard, voilà Izquierdo dans la sélection. Et connaissant l'entraîneur des Blauw & Zwart, il ne devrait pas s'agir d'une présence cosmétique pour féliciter le Soulier d'Or 2016 de son travail : si José Izquierdo est repris, c'est parce que Philippe Clément pense sincèrement qu'il peut amener quelque chose.

C'est donc, espérons-le pour lui, la fin d'un très long calvaire pour ce joueur si talentueux, qui avait éclaboussé la Pro League de sa classe en 2014-2015 surtout (44 matchs, 15 buts, 7 assists), avant de subir la première d'une longue série de blessures la saison suivante. Sa première saison en Premier League se passera relativement bien - et même idéalement sur le plan physique, Izquierdo évitant toute blessure. Les choses se compliquent par la suite : le genou du Colombien se remet à le tourmenter (15 matchs de championnat), jusqu'à toucher le fond : deux saisons blanches, ou presque (quelques matchs la saison passée avec la réserve de Brighton et ces 8 minutes en avril).

Revenir à un niveau immédiatement satisfaisant après deux saisons complètes sans jouer au plus haut niveau ? C'est presque impensable, et ce retour de José Izquierdo 1535 jours plus tard sous les couleurs de Bruges ne doit pas nourrir d'irréalistes attentes. Le plus important pour l'ancien chouchou du Jan Breydel sera de retrouver le sourire, la santé, et d'enchaîner les sélections. Pour potentiellement devenir un réel atout à terme ...