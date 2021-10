Des nouvelles de Roland Lamah, buteur en D2 américaine

Roland Lamah a rebondi cette année au Memphis 901 FC, en D2 américaine. L'ancien Diable Rouge a inscrit son second but ce week-end.

Laissé libre par le FC Cincinnati en janvier 2020, Roland Lamah (33 ans) a passé un long moment sans club - plus d'un an. L'ancien du Mans et d'Osasuna a finalement retrouvé un club cette année, et plutôt que de retourner en Europe, Lamah, dont la vie familiale est outre-Atlantique, a décidé de se relancer en D2 : direction Memphis 901, où il signe en mars dernier.

Roland Lamah a dû attendre août pour faire ses débuts et est depuis cantonné à un rôle de supersub, avec assez de succès puisqu'en 10 rencontres, dont seulement 3 titularisations, il s'est offert 3 buts et une passe décisive. Le week-end dernier, il a disputé 69 minutes, son meilleur total depuis le début de la saison, et inscrit son 3e but face à la réserve d'Atlanta United.