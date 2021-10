Mauvaise nouvelle du côté du Standard : "Une vraie tuile"

Le matricule 16 va devoir se passer des services de son international marocain. Ce dernier avait dû céder sa place à la pause, samedi dernier, contre OHL.

Luke Elsner va devoir se passer des services de Selim Amallah pendant plusieurs semaines. "Il a une déchirure au niveau de l'adducteur et cela prendre quatre semaines minimum. Une mauvaise nouvelle, une vraie tuile même. C'est un très bon finisseur et un bon donneur d'assist. Sa présence sur le terrain facilite la fluidité offensive. Une absence préjudiciable par rapport à la créativité de notre groupe", a confié le coach du Standard de Liège qui ne pourra pas compter non plus sur d'autres pièces importantes.

"Gojko Cimirot a repris les entraînements à moitié avec le groupe, mais il sera probablement indisponible pour le match au Cercle de Bruges. L'avancée de Laifis est lente, il lui faut encore un petit délai pour revenir de manière complète à l'entraînement. Il ressent encore des douleurs au niveau des passes intensives. Et Bokadi a joué plus de 60 minutes avec les U21 et il a de bonnes sensations. Il n'est pas encore prêt mais il est possible qu'il puisse jouer 15 à 20 minutes pour nous aider. C'est à moi d'évaluer et de prendre la bonne décision", a souligné le technicien franco-slovène.