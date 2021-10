Noa Lang à nouveau présent dans la présélection des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont dévoilé leur présélection des 30 joueurs éligibles à participer aux deux dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde et comme lors de la dernière trêve internationale, Noa Lang en fait partie.

Titulaire pour la première fois avec les Pays-Bas contre Gibraltar, le Brugeois avait distillé un assist. La sélection définitive sera dévoilée le 5 novembre mais il y a des fortes chances de revoir Lang dans l'effectif de Louis Van Gaal.

🦁 Our 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 for the #WCQ2022 matches against Montenegro & Norway is already here!#MONNED #NEDNOR pic.twitter.com/eNiejbZEyn