Lois Openda buteur, mais battu avec Vitesse, l'Ajax écrase le PSV

Lois Openda a trouvé l'ouverture ce dimanche, mais ça n'a pas suffi au bonheur de Vitesse Arnhem.

Lois Openda avait pourtant montré la voie: le jeune Belge a inscrit, sur penalty, son troisième but de la saison en championnat après trois minutes de jeu seulement. Mais Cordoba et Brouwers, sur penalty dans les arrêts de jeu, ont permis à Go Ahead Eagles de renverser la vapeur et de s'imposer (1-2).

Dans le choc du week-end néerlandais, l'Ajax a infligé un score de forfait au PSV (5-0). Steven Berghuis, Sebastien Haller, Antony, Davy Klaassen et Dusan Tadic ont inscrit les buts ajacides, Yorbe Vertessen a disputé la dernière demi-heure.

Au classement, l'Ajax a désormais quatre points d'avance sur le PSV, Vitesse pointe désormais à la sixième place avec neuf points de retard sur le leader.