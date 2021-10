Ansu Fati a de nouveaux pépins physiques

Titulaire pour la première fois de la saison lors du Clasico, la pépite du Barça aurait céder sa place lors du dernier quart d'heure pour une gêne au genou droit.

Le FC Barcelone va-t-il devoir encore se passer de son joyau pour un certain temps ? Pour la première fois de la saison, Ansu Fati était titulaire lors du Clasico. L'Espagnol a dû céder sa place à la 75e pour Sergio Agüero et selon AS, son remplaçement serait dû à un problème au genou droit.

Cette nouvelle blessure pour être un coup dur pour le joueur de 18 ans qui faisait doucement mais sûrement son retour sur les terrains après plus d'un an d'absence.