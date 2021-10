Cristiano Ronaldo envoie un message aux supporters de Manchester United

Ce dimanche, Manchester United a pris une sacré claque à domicile contre Liverpool.

A Old Trafford, Manchester United a vécu une véritable humiliation contre Liverpool (0-5) dimanche en Premier League. Face à la performance catastrophique de son équipe, l'attaquant des Red Devils Cristiano Ronaldo (36 ans, 6 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) a tenu à adresser un message aux fans mancuniens sur le réseau social Instagram.

"Parfois, le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n'est pas celui que nous voulons. Et c'est de notre faute, uniquement de notre faute, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que ça, beaucoup mieux, et c'est à nous de les délivrer. Le moment est venu", a prévenu l'international portugais.

Pour rappel, MU occupe désormais la 7e place du classement, à 8 points du leader, Chelsea.