Charleroi: deux cadres au repos pour le match de Coupe

Titulaires indiscutables, ils ne sont pas dans la sélection d'Edward Still pour la rencontre de mercredi.

Relancé en championnat, le Sporting de Charleroi aborde en confiance l'autre compétition de sa saison: la Coupe de Belgique. Une compétition que les Zèbres débuteront à domicile, mercredi soir, contre Lommel, l'actuel troisième de D1B.

Et sans Joris Kayembe et Stefan Knezevic. Le latéral belge et le défenseur central suisse ne sont pas dans la sélection d'Edward Still pour la rencontre de mercredi.