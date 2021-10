Coupe de Belgique: la tournante à Gand également

Comme Philippe Clement, Hein Vanhaezebrouck a décidé de laisser de nombreux cadres au repos.

La Gantoise affrontera le S.V. Belisia Bilzen, pensionnaire de D2 Amateur, en seizième de finale de la Coupe de Belgique et Hein Vanhaezebrouck en profite pour laisser plusieurs cadres au repos. Six des onze titulaires du match de dimanche à Genk ne sont pas dans la sélection: Laurent Depoitre, Tarik Tissoudali, Michael Ngadeu, Roman Bezus, Julien De Sart et Sven Kums.

Vadis Odjidja, qui a connu un début de saison perturbé par plusieurs blessures, est également absent du groupe retenu par le T1 gantois.